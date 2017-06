Condição do Estádio Darci Marini gera polêmica às vésperas da final da Copa Sul

Enquanto o elenco do Metropolitano de Nova Veneza segue se preparando para enfrentar o Vera Cruz pela final da Copa Sul dos Campeões, uma polêmica tem chamado a atenção fora das quatro linhas. A principal dúvida está nas condições do gramado do Estádio Darci Marini para receber o jogo do próximo domingo (25).

O ex-presidente do Metropolitano, Junior Bortolotto, se manifestou preocupado com a qualidade do gramado depois da realização do Show Nacional de Wesley Safadão na última sexta-feira (16). Em sua coluna aqui no Portal Veneza ele disparou. “A princípio está marcado para o estádio Darci Marini, mas na minha opinião será difícil a partida ocorrer nesse campo, pois o show da última sexta-feira, castigou muito o gramado”, disse.

A diretoria do Metropolitano foi procurada pela reportagem para se manifestar sobre o assunto não deu retorno. Enquanto isso, o Diretor Municipal de Esportes, Heriton Sandrini, o Babu, garantiu que o campo estará em condições. “Eu dei a minha palavra de que o jogo seria aqui e está confirmado. O campo vai estar em condições. Aliás, se quisessem jogar hoje ele está em condições”, afirmou categoricamente Babu.

Na primeira partida da final da Copa Sul do Campeões o Metropolitano venceu fora de casa pelo placar de 3 x 0.

João Manoel Neto / Fotos: Colaboração