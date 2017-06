Metropolitano vence, e está com uma mão na taça

O Metropolitano foi até Garopaba enfrentar o Vera Cruz pela primeira partida da final da 17ª edição da Copa Sul dos Campeões, e saiu com um ótimo resultado. O time de Nova Veneza venceu pelo placar de 3 x 0, gols de Lalau (2) e Foguinho. Apesar do campo pequeno e muito irregular, o Metro não deu chance para o adversário, e abriu o placar logo aos 5 minutos da primeira etapa com o ótimo meia Lalau. Foguinho marcou o segundo, aos oito do tempo complementar. E aos nove, novamente Lalau fez o terceiro.

Agora o segundo e decisivo jogo será no próximo domingo, 25, as 15:00 horas. A princípio está marcado para o estádio Darci Marini, mas na minha opinião será difícil a partida ocorrer nesse campo, pois o show da última sexta – feira, castigou muito o gramado.

Oahlacrop perde a primeira na LAC

Na última quarta-feira, o OAHLACROP fui até Turvo enfrentar a forte equipe do Município local. No jogo a disputa pela liderança, pois até então as duas equipes estavam com 6 pontos cada. E a partida não deixou a desejar, bem disputada e com chances para os dois lados, mas a equipe do Turvo levou a melhor, e venceu pelo placar de 3 x 1. Agora nessa sexta-feira, dia 23, no ginásio Alfredo Bortoluzzi, o time do técnico Nelson Ghislandi pega o Treviso em busca de mais uma vitória. Lembrando que o OAHLACROP segue muito bem na competição, com duas vitórias e uma derrota.

Ciclismo em alta

O ciclismo realmente caiu nas graças de muita gente na nossa região, um esporte fantástico, e muito praticado por quem procura uma boa qualidade de vida. Fica aqui nosso registro a esse esporte e seus adeptos. E um pedido, respeite os ciclistas. Na foto abaixo meu amigo Betão Ranacoski, ex-vereador de Nova Veneza, e hoje ciclista muito querido e respeitado.

Curtas…

· O competente Benício Spilere assumiu o cargo de auxiliar do Diretor de futebol do Criciúma, Edson Gaúcho. Benício terá a missão de ajudar Edson a resgatar o futebol do tigre. Boa sorte!!!

· Nelson Ghislandi é um apaixonado por esporte, e a muito tempo contribui para o esporte amador da região. Trabalha sem holofotes e se dedica demais no que faz.

· Matheus Laguna depois de uma passagem curta pelo futebol profissional no Rio Grande do Sul, retorna ao Carava, e já um ótimo reforço para os azuis da montanha.