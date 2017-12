Comitiva neoveneziana participa de primeiras audiências em Vicenza

No primeiro dia oficial da viagem à Itália, o prefeito licenciado Rogério Frigo, a primeira- dama, Sidnei Vitoria Frigo e o vereador Aroldo Frigo Júnior acompanhados da prefeita de Malo, Paola Lain e dos vereadores Roberto Sette e Maurizio Cogo participaram de uma audiência no Conselho da Província de Vicenza, onde foram recepcionados pelo vereador e Conselheiro Delegado de Assuntos Internacionais, Fioravante Rossi, no Palácio Trissino, na cidade de Vicenza.

No encontro, Rossi palestrou sobre o turismo sustentável da Província. Já a comitiva neoveneziana apresentou as potencialidades econômicas e turísticas de Nova Veneza e houve uma troca de experiências.

Ainda no roteiro, uma audiência com Romina Murano, assessora de Turismo e Gemellagio da Província de Vicenza que demonstrou a prática publica da organização de desenvolvimento turístico junto ao setor privado.

“Fomos muito bem acolhidos pela prefeita e vereadores de Malo que nos acompanharam nas audiências. Um momento importante de troca de experiências e também de podermos apresentar as potencialidades do nosso município”, comentou o prefeito licenciado, Rogério Frigo.

Cris Freitas