O deputado estadual Valmir Comin (PP) está em processo de transição da Assembleia Legislativa para o Governo do Estado.

Ele aproveita a semana para acertar detalhes para assumir a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação.

A posse será na quarta-feira, 11, às 11h, no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo de Santa Catarina, na SC-401, em Florianópolis. Comin é o nome do Partido Progressista, escolhido pelas bancadas federal e estadual, para assumir a pasta.

Imprensa Comin