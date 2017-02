Colombo diz que Estado fará chamada imediata de policiais militares excedentes

Nos próximos dias, o Governo do Estado deverá fazer a chamada de novos policiais militares. O anúncio foi feito pelo governador Raimundo Colombo durante a entrevista semanal no Com a Palavra, o Governador.

“É uma decisão difícil, mas extremamente necessária. A arrecadação está em baixa e a gente estará assumindo uma nova despesa, porque o policial que se aposenta continua na folha de pagamento do Estado. Por outro lado, sei que junto com os investimentos em tecnologia, aumentar o efetivo fortalece a Segurança Pública, um setor tão desafiador com indicadores de violência aumentando no país inteiro”, argumenta Colombo.

Colombo também fez uma avaliação da primeira reunião do colegiado realizada nos dias 15 e 16, em Lages. O governador salienta que o pedido foi de esforço coletivo para garantir o equilíbrio fiscal no Estado e a proteção da sociedade. “As pessoas estão precisando mais de nós, não podemos fracassar. Precisamos ser ainda mais eficientes para promover as ações que vão dinamizar a nossa economia, cuidar de quem produz e proteger toda a sociedade”, disse.

Também foi pauta da entrevista o lançamento do novo Portal da Transparência do Governo do Estado, previsto ser lançado no dia 21 de fevereiro e que estará mais completo e com linguagem mais acessível à população. “É bom para o cidadão e melhor ainda para o Governo, que a partir de qualquer denúncia vai poder corrigir os erros e se comunicar de forma clara e muito verdadeira”, finaliza Colombo.

A íntegra do programa está disponível no canal do Governo no Youtube e no Vimeo. O áudio está na Rádio Secom.

Francieli Dalpiaz