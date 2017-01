Coleta de lixo é normalizada em Nova Veneza

A coleta de lixo de Nova Veneza voltou a ser normalizada desde a última segunda-feira, 2. O roteiro do serviço será nas segundas, quartas e sextas-feiras na sede e no distrito de Caravaggio. E as terças e quintas-feiras nas comunidades do interior.

De acordo com o Secretário de Transportes e Obras, Carlos Tarcísio Mathias, a coleta voltou à normalidade total em todo o município. “Os funcionários receberam o roteiro de como será feito o recolhimento do lixo em todas as comunidades. Queremos realizar um serviço de qualidade e atender a todos os munícipes”, comenta.

Caso alguma via do município fique sem a coleta, os moradores podem comunicar pelo (48) 3436-1198, no horário das 7h às 11h e 13h às 17h.

Acompanhe o roteiro

Segundas, quartas e sextas-feiras: Nova Veneza e Caravaggio

Terças-feiras: São Bento Baixo, Jardim Florença, Picadão

Quintas-feiras: São José, São Bento Alto, Rio Cedro Alto, São Bonifácio, Rio Cedro Médio, Vila Maria, São Francisco e demais localidades do interior.

Cris Freitas