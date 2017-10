“Tempo disso, tempo daquilo; falta o tempo de nada.” Carlos Drummond de Andrade

Compadre Leandro Mello é só felicidade com a “subida” do São Bento para a Série B de 2018.

O Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza está com vagas abertas para novos integrantes. Não é preciso saber dançar, e os ensaios acontecem nos finais de semana. Para maiores informações: 48 991064457 (whatsapp)

Um beijo super especial para a aniversariante da semana: Bruna Barchinski Spillere.

Nossa queridíssima Isabel Gava De Borba sabe receber como poucos seus convidados em sua casa. Coisa de primeira, sempre!

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Este é o último final de semana para curtir e aproveitar a Oktoberfest, de Blumenau.

Anitta e o DJ sueco Alesso lançaram recentemente o hit IS THAT FOR ME?

Li no Twitter: “Uma das vantagens do horário de verão é que a gente ganha uma hora a mais pra comer carboidratos.”

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!