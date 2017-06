Hoje em dia é essencial combater a inadimplência, por isso a cobrança é ainda a melhor forma de amenizar este problema.

Muitas pessoas e até mesmo profissionais da área sente-se inseguros na hora de abortar o devedor por receio de não estarem seguindo procedimentos legais de cobrança.

Atualmente existem muitas ferramentas de comunicação, mas a que está em alta, de baixo custo e muito popular, é o aplicativo Whatsapp, que hoje está acessível e disponível a quase todos.

Qualquer aparelho eletrônico como celulares, tabletes e computadores com acesso a internet, tem a possibilidade de baixar o aplicativo. Isso facilita muito as transações profissionais e pessoais no dia a dia das pessoas.

Com tantas características e benefícios que o mesmo oferece, não poderia ser ignorado pelo credor, que procura cada vez mais ferramentas para manter contato diretamente com o devedor. Ao invés do contato via telefone, que hoje em dia, no horário comercial muitos devedores não podem atender e ate mesmo não atendem para não estar passando por algum constrangimento, preferem resolver via o aplicativo que se sentem mais confortáveis.

Mas fazer cobranças via Whatsapp e legal?

Sim, pois sua legitimidade de cobranças através dessa ferramenta foi legalizada, através do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), que reconheceu sua legalidade como ferramenta de cobrança.

O que não pode ocorrer é o abuso por parte do credor sobre o devedor, mesmo pelo aplicativo Whatsapp ou ate por outros meios de comunicação, que venha a denegrir sua imagem e causar qualquer constrangimento ao consumidor.

A cobrança via Whatsapp, entra na categoria de cobrança inscrita, como as tradicionais cartas, e-mails e o sms (mensagens de texto).

As mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp devem ser claras, objetivas e muito sucintas, passando ao devedor sua mensagem com o objetivo de estarem resolvendo a situação em questão da melhor maneira para as duas partes.

Devemos estar sempre atentos as ferramentas existentes, usando a tecnologia a favor e aliando a capacidade de bons profissionais para obter o sucesso nas cobranças.

Carla Graziela Porto, colaboradora do escritório Giovani Duarte Oliveira, Graduada em Processos Gerenciais e graduanda em Direito.