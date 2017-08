Ciro Gomes, Manoel Dias e Rodrigo Minotto abonam filiação de Guinga no PDT

O ex-prefeito de Siderópolis, Douglas Warmling, o Guinga, foi oficialmente filiado ao PDT nesta quarta-feira (23). Sua ficha de filiação no novo partido foi abonada pelo pré-candidato a Presidência da República, Ciro Gomes, pelo Secretário Nacional do PDT, Manoel Dias, e pelo deputado estadual Rodrigo Minotto.

A apresentação de Guinga aconteceu com a presença de militantes e simpatizantes do PDT. “Já estive em Siderópolis. Parabéns pela filiação Seja bem-vindo ao PDT”, destacou Ciro. Para o deputado Rodrigo Minotto, a vinda de Guinga reforça os quadros do PDT para a eleição de 2018.

“A filiação do Guinga significa muito para o PDT pela sua trajetória política ilibada, e pela experiência adquirida ao longo da sua carreira política como prefeito, e nos cargos municipalistas que ocupou. Vamos juntos construir um grande projeto”, afirmou Minotto.

No ato de filiação de Guinga estavam o vereador de Siderópolis, Valentim Maravai, o Pipi, o ex-vereador Sérgio Giongo, vereadores e prefeitos do PDT de todo o Estado.

Douglas Warmling, o Guinga, tem 51 anos, foi vereador e prefeito por dois mandatos em Siderópolis. Foi Chefe de Gabinete de Presidência da Assembleia Legislativa, presidente da Amrec e da Fecam, e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

João Manoel Neto