Chuvas não resolvem problemas de abastecimento no Rio Cedro Médio

Comunidades devem seguir precisando de água levada com caminhão pipa.

As chuvas que caíram nos últimos dias não foram suficientes para solucionar os problemas de abastecimento vividos por 200 famílias das comunidades do Centro do Rio Cedro Médio, Vila Santa Catarina, Sanga Curta e Linhas Marangoni, Vitali e Romão, no interior de Nova Veneza, que estão sem água potável para consumo por conta da estiagem dos últimos meses. As nascentes Giassi e Pedra Branca, que proporcionavam o abastecimento, secaram com a falta de chuvas em grande volume.

O presidente da Associação dos Consumidores de Água do Rio Cedro Médio, João Disner, explica que a chuva desde o fim de semana amenizou a situação, mas que não resolveu o problema. “Se continuar assim, nesta quarta-feira já teremos que pedir para que a prefeitura traga mais água com o caminhão pipa, para às famílias que estão quase ficando sem de novo”, reforça.

A Administração Municipal, através da Secretaria de Transportes e Obras de Nova Veneza, tem levado água para as comunidades com caminhão pipa, na tentativa de minimizar a situação.

Francine Ferreira / Imagens: Willians Biehl