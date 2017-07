Cervejarias, palestras e atrações confirmadas na 2ª edição do Criciúma Cervejeira

Evento inicia nesta quinta-feira, terá quatro dias de duração e ocorrerá na Bem Music Hall (antiga Casa do Baile)

O segundo evento de cervejas especiais já está com data definida e com as cervejarias confirmadas. Estarão presentes no Criciúma Cervejeira em torno de 15 cervejarias da região e de Estados vizinhos. O evento está marcado para os dias 13, 14, 15 e 16, desta quinta-feira a domingo, na Bem Music Hall (antiga Casa do Baile), e reunirá também gastronomia diversificada, palestras gratuitas com especialistas no assunto e apresentações artísticas da região.

Nesta edição, o Criciúma Cervejeira terá horário estendido até as 2 da manhã e um dia a mais. O evento pretende reunir os admiradores de cervejas especiais, bem como toda a família para aproveitar também as opções gastronômicas com os food trucks disponíveis.

De acordo com a diretora da Única Marketing, empresa organizadora do evento, Vanessa Hülse, a produção de cervejas artesanais é um ramo que está em pelo crescimento em Santa Catarina e o Sul do Estado é uma região bastante cervejeira. “O intuito é que as pessoas passem o dia experimentando os mais variados tipos de cervejas e aproveitem também ao lado da família a gastronomia e as apresentações artísticas programadas”, destaca.

Cervejarias confirmadas – Entre as cervejarias confirmadas estão: Albatroz; Lohn Bier; Saint Bier; Destroyer; Bode Brown; Big Jack; Bierland; Unika; Imigração; Phare; Opa; Perro Libre; Al Capone; Kairos e Tupiniquim.

Já os food trucks confirmados são: Miss Boteco (porções); Confraria 46 (burguers); Coxinhas & Coxinhas (coxinhas); Doce Menino Doce (food bike de docinhos gourmet) e Esplanada (crepes e churros).

Moeda cervejeira – Será trabalhado no evento com uma moeda central, ou seja, o público vai aos caixas centrais e troca o dinheiro tradicional pela moeda cervejeira chamada de Hop, que significa lúpulo. Assim será possível comprar as cervejas nos estandes como se fosse dinheiro de verdade, um R$ 1 é equivalente a um Hop. Nestes caixas serão aceitos cartões de débito/crédito e dinheiro. Já nos estandes de comida, o pagamento será realizado diretamente no local, não havendo moeda cervejeira.

Horários – Na quinta e na sexta-feira, dias 13 e 14, o Criciúma Cervejeira estará aberto das 17 às 2 horas da manhã. Já nos dias 15 e 16, sábado e domingo, o evento estará disponível das 12 às 2 horas da manhã. O valor da entrada será de R$ 10, sendo que o mesmo valor será cobrado pelo estacionamento. Ambos os pagamentos poderão ser efetuados por cartão de crédito ou dinheiro. Também é possível fazer a compra antecipada através deste link. A expectativa é reunir um público de 10 mil pessoas. O Criciúma Cervejeira é realizado pela Única Marketing, tem patrocínio da Cardial Feiras e Eventos e apoio do Hotel Zata.

Programação artísticas:

Data: 13/07, às 21 horas – Lady Die Especial ACDC;

Data: 14/07, às 21h30 – Scar Reef;

Data: 15/07, às 17 horas – Nó de Piño;

Data: 15/07, às 22h30 – Banho Maria;

Data: 16/07, às 16 horas – Monges e Karol;

Data: 16/07, às 20 horas – Aníbia e Beto.

Programação das palestras, que são todas gratuitas:

Palestra: História da Saint Bier e as dificuldades de empreender no ramo;

Palestrante: Abrahão Paes Filho (sócio proprietário Saint Bier);

Data: 14/07, das 16 às 17 horas;

Palestra: Eu bebo cerveja local de Florianópolis para o Brasil;

Palestrantes: Alfredo Brites Junior (sommelier de cervejas, fundador do EBCL, organizador de eventos cervejeiros, jurado de concursos cervejeiros e sommelier de cerveja do Criciúma Cervejeira). Idney (Nuno) José da Silva Jr. (engenheiro de produção, sommelier de cervejas do Instituto Cerveja Brasil 2013, pós-graduando em tecnologia cervejeira e sócio proprietário e cervejeiro do The Liffey Brew Pub)

Data: 15/07, das 10 às 10h30;

Palestra: Catharina Sour: descubra um novo sabor

Palestrantes: Alfredo Brites Junior (sommelier de cervejas, fundador do EBCL, organizador de eventos cervejeiros, jurado de concursos cervejeiros e sommelier de cerveja do Criciúma Cervejeira). Idney (Nuno) José da Silva Jr. (engenheiro de produção, sommelier de cervejas do Instituto Cerveja Brasil 2013, pós-graduando em tecnologia cervejeira e sócio proprietário e cervejeiro do The Liffey Brew Pub);

Data: 15/07, das 10h30 às 12 horas;

Palestra: Criação de rótulos para cervejas

Palestrante: Bento Ferreira (publicitário, especialista em marketing digital, homebrewer e sommelier pelo Instituto da Cerveja e Academia Barbante, certificado pela Doemens Akademie. Trabalha com comunicação social há mais de 10 anos, sendo os cinco últimos com foco em criação de rótulos para cervejas artesanais. É sócio proprietário da agência Alvo e professor na Escola da Cerveja, ambos em Porto Alegre. Também é palestrante e colunista da Revista Beer Art.

Data: 16/07, das 10 às 11 horas;

Palestra: Harmonização cervejas com queijos;

Palestrantes: Richard Westphal Brighenti (cervejeiro da Lohn Bier e sommelier de cervejas);

Data: 16/07, das 11 às 12 horas;

Inscrições: Para efetuar as inscrições basta enviar um e-mail com nome completo, CPF e qual palestra de interesse para producao@unicamkt.com.br até o dia 13/07. Mais informações: 9.9404.9247.

Douglas Saviato