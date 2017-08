Célio Elias busca apoio do Movimento Sindical para ser candidato a deputado federal

O vereador de Forquilhinha, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região (Sintiacr), Célio Elias, lançou no final de semana seu nome para concorrer como pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores.

Ele se movimenta para aglutinar apoio e despontar numa disputa interna onde o movimento sindical pretende lançar um candidato a Câmara Federal. Os outros dois nomes na disputa são dos sindicalistas Carlos de Cordes, o Dé, e Bárbara Teixeira.

No domingo, a Executiva do PT de Forquilhinha já declarou apoio a pré-candidatura de Célio Elias. “O movimento sindical precisa ter representantes em Brasília para revogar a Reforma Trabalhista, e a Reforma da Previdência se for aprovada por esse Congresso. A ideia é retirar uma candidatura que possa trabalhar entre Tubarão e Passo de Torres defendendo os trabalhadores”, destaca Elias, que está filiado ao PT deste 1988.

A escolha entre os três nomes postos será no final de outubro, mediante critérios que ainda serão estabelecidos. “Quem conseguir aglutinar maior apoio será o candidato. Estamos fazendo primeiro esse debate interno, e a partir da próxima semana vamos intensificar os contatos com membros do movimento sindical e do PT. Vamos trabalhar para ganhar o apoio, mas independentemente de quem seja o escolhido vamos estar juntos em defesa do trabalhador”, coloca o vereador.

Willians Biehl