Carvão Fogo de Chão é opção que traz mais economia e rendimento ao consumidor

Produto é peneirado, selecionado e embalado em Nova Veneza.

Vindo do Norte do Brasil e feito com madeira selecionada e nobre, o Carvão Fogo de Chão traz uma opção com qualidade e rendimento maior do que o carvão tradicional, feito de outras madeiras. O produto está sendo peneirado, selecionado e embalado em Nova Veneza.

De acordo com o responsável pela área comercial da empresa Carvão Fogo de Chão, Júnior Bortolotto, este carvão pode ser utilizado em churrascarias e casas, se tornando bem acessível. “Para quem quer economizar, nosso carvão é o ideal. O preço se torna um atrativo porque é basicamente o mesmo dos produtos da região, só que com uma qualidade e rendimento bem maior”, ressalta.

O produto já está no mercado e, segundo Bortolotto, a aceitação tem sido bastante boa. “Como exemplo para convencer as pessoas de que nosso carvão é mais eficaz, podemos dizer que o que é preciso utilizar uma bolsa do produto em um churrasco convencional, com o nosso, apenas um terço da bolsa de carvão já garante a carne assada”, finaliza.

Mais informações podem ser obtidas pelo contato (48) 99619-7302.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl