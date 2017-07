Carro capota após colidir em moto na José Spillere

Acidente aconteceu em intervalo de 6h, quando outro capotamento foi registrado mais cedo na mesma rodovia.

Acidente aconteceu por volta das 21h20min dessa segunda-feira, 31, na rodovia José Spillere, a pouco mais de 1km do Centro de Nova Veneza, próximo ao Chuveirão. O condutor de 33 anos de um Ford Ka de Içara, acabou colidindo contra a traseira de uma Honda CBR 1000 RR de Criciúma. Os dois veículos seguiam em direção ao Centro.

Na colisão o condutor do Ka acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e capotando na margem da via. Apesar da gravidade do acidente, nem o piloto de 40 anos da moto ou o condutor do carro se feriram.

A Polícia Rodoviária Estadual fez o registro do acidente e, policiais militares de Nova Veneza deram apoio na ocorrência.

Willians Biehl