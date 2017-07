Mais uma colisão frontal é registrada na SC-446 em Nova Veneza

Este é o segundo acidente em menos de três semanas. Além dos inúmeros outros que ocorrem frequentemente no local.

A colisão foi registrada por volta das 15h10min desta segunda-feira, 31, no cruzamento da rodovia Lírio Rosso com a José Spillere, na Vila Higino Romagna no distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

O acidente envolveu um Fiat Palio e um Renault Sandero, ambos com placas de Criciúma. No local são frequentes os acidentes com as mesmas características. A principal razão apresentada pelos condutores envolvidos, é que ao seguirem para o Centro de Nova Veneza, acabam se confundindo e pegando a saída errada, entrando na contramão da José Spillere.

No acidente de hoje o Sandero acabou sendo atingido pelo Palio, conduzido por um jovem de 26 anos morador de Turvo. Com a força do impacto o Renault chegou a capotar no meio da via. A condutora de 38 anos acabou tendo ferimentos nas mãos e braços, havendo ainda a suspeita de fratura nas costelas. Ela foi encaminhada por socorristas do Samu para o hospital São José em Criciúma.

Até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, policiais militares de Nova Veneza deram apoio na ocorrência.

Willians Biehl