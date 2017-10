Campanha ‘Outubro Rosa’ deixa prefeitura e praça coloridas em Nova Veneza

O prédio da Prefeitura de Nova Veneza e a figueira da Praça Humberto Bortoluzzi receberam uma cor diferente neste mês. A cor rosa é a predominante em alusão ao Movimento do Outubro Rosa. O objetivo é chamar a atenção da sociedade quanto à importância da prevenção do câncer de mama, o segundo mais comum entre mulheres de todo o mundo. A iluminação segue até o fim do mês.

Durante o mês, as unidades de saúde estarão com os serviços estendidos para a coleta de preventivo e preenchimento de mamografia. Um Dia D, esta programado para o dia 20 de outubro, a partir das 13h30, na praça central, onde serão realizadas orientações técnicas, glicemia capilar, preenchimento de requisições de mamografia e testes rápidos de hepatites e uma aula especial de zumba.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Sidinéia Spilere, a campanha será reforçada com ações da Secretaria de Saúde para orientar a população e prevenir sobre o câncer de mama. “A iluminação é uma forma de mostrar que abraçamos a causa. Queremos cada vez mais conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Além dessa ação simbólica iluminando de rosa a cidade, teremos atividades na rede municipal para conscientização e prevenção”, comenta.

Outubro Rosa

O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

Desde 2010, o INCA participa do movimento, promovendo espaços de discussão sobre câncer de mama, divulgando e disponibilizando seus materiais informativos, tanto para profissionais de saúde quanto para a sociedade.

Cris Freitas