Câmara de Vereadores recebe secretário de educação

A sessão dessa terça-feira da Câmara de Vereadores de Nova Veneza contou com a presença do secretário de educação do município, Elzio Milanez. Além da presença do representante do executivo, a reunião também teve reivindicações feitas pelos legisladores.

Após requerimento do vereador Carlos Eduardo Ghislandi, o secretário participou da sessão trazendo esclarecimentos sobre a educação em Nova Veneza. Milanez aproveitou a oportunidade para responder a dúvidas e ressaltar os projetos voltados à área.

Reivindicações em pauta

Através de indicações e requerimento, os vereadores trouxeram reivindicações para o município. Jeonice Baldessar Amboni solicita a modificação do local da placa de sinalização que indica “Proibido seguir em frente/sentido proibido”, na Rua Cesare Tibaldesch (em frente à Rodoviária), devido à dificuldade de visualização. Ela também pede auxílio no fornecimento de água tratada para as famílias Aléssio, Furlan e Boaroli, residentes na Rodovia Domenico Mondardo, em São Bento Alto.

Edaltro Luiz Bortolotto, por sua vez, solicita reparos no asfalto da NVA-150, em frente à residência do senhor Marcos Michels, já que o local está bastante danificado. E através de requerimento, ele pede que a empresa responsável viabilize a continuação da instalação de internet de Fibra Óptica na Rua Projetada Arvelino Nuernberg.

Já o vereador Angelo Gava solicita ao poder executivo que faça o recuo da grade do ginásio municipal de Nova Veneza, Alfredo Bortoluzzi, até o primeiro degrau da arquibancada. Além disso, que coloque materiais acolchoados atrás dos gols para segurança dos usuários. Ele também pede a construção de uma ponte na Rua Silvano Romagna, ligando a SC-443 com a Rua Nicolau Pederneira, próxima ao pórtico de Nova Veneza.

