Câmara de Vereadores recebe prefeito municipal

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, participou da sessão da Câmara de Vereadores do município nessa terça-feira, 31. Ele esteve na Casa Legislativa diante de requerimento de autoria do legislador Carlos Eduardo Ghislandi para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do britador municipal.

Conforme foi requerido no documento, Frigo apresentou, de forma detalhada, informações sobre número de funcionários envolvidos com a atividade, quantidade e destino dos materiais retirados do local, entre outras questões que envolvem o britador.

O prefeito aproveitou a oportunidade para ressaltar a reabertura do Hospital São Marcos. Os legisladores fizeram perguntas e exaltaram a importância da presença de representantes do poder executivo na Câmara para informar a população acerca dos trabalhos realizados e também dos projetos para a cidade.

Tadeu Spilere