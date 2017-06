Bombeiros comunitários de Nova Veneza e Forquilhinha realizam 1º Jantar Dançante

Em alusão ao Dia do Bombeiro Brasileiro, evento acontece no sábado, 1º de julho.

O Dia do Bombeiro Brasileiro é celebrado em 2 de julho, e para lembrar a data e arrecadar recursos para as ações voluntárias do grupo, os bombeiros comunitários de Forquilhinha e Nova Veneza realizam seu 1º Jantar Dançante neste sábado, 1º. Na oportunidade, uma paella de carnes brancas será servida no Centro de Múltiplo Uso do bairro Santa Isabel, em terras forquilhinhenses, a partir das 20h30min.

Antes disso, com início às 18h, será realizada uma missa na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Forquilhinha. “A celebração contará com a presença dos bombeiros comunitários e haverá, também, a benção das viaturas do Corpo de Bombeiros. A animação deste momento ficará por conta da banda Mensageiros de Cristo”, conta o presidente da Associação, Alex Sander Merêncio.

Ingressos podem ser adquiridos com os 64 bombeiros comunitários, no valor de R$ 25 cada. “Convidamos a toda a comunidade para participar deste momento que será tão importante para nós, bombeiros comunitários. Com a colaboração das pessoas, conseguiremos realizar cada vez mais ações voluntárias em prol de quem precisa”, ressalta Merêncio.

Mais informações com o próprio presidente pelo contato (48) 9 9667-6228.

Francine Ferreira