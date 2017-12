Beneficiários do Bolsa Família participam de confraternização

Os beneficiários do programa Bolsa Família em Nova Veneza participaram de uma confraternização na tarde deste sábado, 16, no Teatro Municipal. O encontro reuniu os participantes das reuniões socioeducativas realizadas durante o ano de 2017.

“O objetivo do evento é garantir justamente para essas famílias, uma vida cada vez mais digna e com oportunidades, valorizando dessa forma, estas pessoas que tanto trabalham e se dedicam para construir suas histórias”, comentou a primeira-dama, Sidnei Vitória Ghellere Frigo.

De acordo com o prefeito Rogério Frigo, vocês são pessoas que nos respeitamos muito. “Por isso, que investimos muito no social e contamos com uma equipe de profissionais para dar assistência, atendimento e fazer o trabalho durante todo o ano. Na quarta, dia 20, iremos a Florianópolis para assinar a ordem de serviço para a construção de um CRAS no bairro Eliza, uma obra de R$ 750 mil nos padrões necessários com investimento de recursos provenientes da secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Também iremos construir no bairro uma praça. Estamos trabalhando para fazermos sempre o melhor e na qualidade de vida de cada cidadão. E essa é a responsabilidade que assumimos compromisso com vocês”, pontuou.

O prefeito ainda ressaltou sobre a maior dificuldade enfrentada no primeiro ano de mandato com o fechamento do hospital. “A reabertura do Hospital São Marcos foi a maior conquista deste ano para a população, pois nos dá o direto de sermos atendidos pelo SUS sem custo. E tenho certeza que o hospital vai se tornar referencia em atendimento como era no passado. A saúde não tem hora e não tem preço e precisávamos de um hospital de qualidade”.

Cris Freitas