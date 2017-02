Baile de Carnaval inicia as atividades da Terceira Idade em Nova Veneza

Com um tema “Uma tarde no Hawai” e animação da dupla “Pai e Filho”, os integrantes irão dançar e se divertir com as marchinhas carnavalescas.

A Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave) irá promover na próxima sexta, dia 24, um baile de Carnaval para a Terceira Idade, a partir das 14h, no Palazzo Delle Acque, em Nova Veneza. Ainda na programação, a apresentação da nova equipe de trabalho e novos monitores.

Com um tema “Uma tarde no Hawai” e animação da Banda Pai e Filho, os integrantes irão dançar e se divertir com as marchinhas carnavalescas. “Aproveitamos a proximidade da data e fizemos também um pré-Carnaval. A nossa Terceira Idade é muito animada. Eles participam de todas as atividades, com uma vontade e alegria contagiantes. E não vai ser diferente no baile, irão dançar muito e se divertir”, comentou a primeira-dama e presidente de Honra da Afave, Sidnei Vitória Frigo, a Neni.

“O evento será bastante animado, pois é uma oportunidade para os idosos de fazer novas amizades, dançar e descontrair”, afirmou vice-presidente de Honra, Vera Spilere.

Transporte

As integrantes dos grupos terão ônibus passando em todas as comunidades.

Cris Freitas