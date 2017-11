Autorização para empréstimo do município junto ao BRDE, enfrenta opiniões contrárias no Legislativo

Solicitação do Poder Executivo Municipal está em análise na Câmara de Vereadores e pode ir à votação em plenário nessa terça-feira.

Tramita na Câmara de Vereadores de Nova Veneza uma solicitação da Administração Municipal, que autoriza a busca por um empréstimo junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), de até R$ 5 milhões, para investimentos futuros em pavimentações nas estradas da cidade.

O projeto já passou por análise das comissões permanentes e pode ir à votação em plenário na sessão desta terça-feira, 7.

No entanto, nem todos os vereadores apoiam a ideia. O peemedebista Dado Ghislandi é contrário a aprovação do pedido, argumentando que o empréstimo terá uma carência, que ainda não se sabe ao certo de quanto tempo, e que poderá ficar para que outro prefeito pague. “Além disso, precisamos analisar melhor a capacidade de endividamento do município, porque em futuras emergências pode ser que novos empréstimos fiquem travados, por conta deste”, completa.

O projeto atual solicita a autorização para que se busque o empréstimo. Posteriormente, se a situação se concretizar, os vereadores deverão votar a iniciativa mais uma vez. “Sou contra essa situação, o endividamento para pavimentação. Ao invés disso, sou a favor de investimentos em outras áreas como por exemplo um novo parque industrial”, finaliza.

Já o líder de governo, vereador César Augusto Pasetto (PSDB), minimiza a polêmica, lembrando que agora não é a votação para o empréstimo em si, mas à autorização para buscá-lo.

“O projeto é apenas uma autorização para que o Prefeito possa aderir a um programa do banco BRDE que é o Avançar Cidades, não quer dizer que nós já estamos financiando quatro, cinco ou seis milhões, é só uma autorização para o prefeito encaminhar o projeto. Pode ser que o município seja contemplado, ou não seja contemplado,” argumentou Pasetto.

“Então a questão da discussão de quanto o município vai aderir, e de qual é o prazo de carência ou juros, vamos deixar para discutir mais à frente se o município for contemplado. Eu acho que estamos discutindo uma coisa que não é o momento,” completou.

Atualização

07/11/2017 às 13h16min

Conforme a Secretaria de Planejamento de Nova Veneza, o valor pleiteado é de R$ 5 milhões e não de até 6 milhões como dito na Câmara. Pois o teto deste programa para municípios com até 20 mil habitantes, é de R$ 5 milhões.

Willians Biehl