Atleta de Nova Veneza é homenageado na Casa Legislativa

Mais um atleta de Nova Veneza conseguiu destaque em copetição nacional. Desta vez, foi o piloto Thiago Destro Albônico, que foi campeão na categoria Regional Motos Importadas, no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, realizado no último fim de semana. Devido ao feito, ele recebeu Moção de Aplausos na sessão da Câmara de Vereadores.

O atleta agradeceu a homenagem, e o autor da Moção, vereador Rodrigo Vitalli Spillere, fez questão de exaltar a conquista do neoveneziano, tendo em vista o alto nível da competição.

Somariva substitui Arlindo na Câmara

Milton Pedro Somariva (PSDB) terá este mês de julho para mostrar seu trabalho na Câmara de Vereadores de Nova Veneza, já que ele assume a vaga de Arlindo da Silva, licenciado. Em sua primeira sessão, Somariva agradeceu a oportunidade e o apoio dos amigos e familiares.

Indicações e requerimentos

Indicações e requerimentos também estiveram em pauta na sessão dessa terça-feira. Somariva solicita ao poder executivo melhorias no campo de areia do bairro São José, em Caravaggio, incluindo construção de calçada, instalação de tubulação, reposição de areia, entre outras reformas.

Já o legislador Edgar Preis pede a pavimentação asfáltica da Rua Luiz Vitali Dpaschoal, localizada na comunidade de Rio Cedro Médio.

O vereador Edaltro Luiz Bortolotto, presidente em exercício, solicita a pavimentação de ruas do bairro Jardim Florença. São citadas as Ruas Palmitos, Alamanda, Carmélias, Rosas, Primavera, Ipê e Avenida dos Coqueiros. E em requerimento, o mesmo legislador pede o agendamento de Sessão Itinerante para o dia 25 de julho de 2017, no Salão de Eventos São João, em São Bento Baixo.

Aroldo Frigo Júnior, por sua vez, solicita agendamento de Sessão Solene para o dia 20 de outubro, pela passagem da Semana da República Italiana e pelo desenvolvimento das famílias ítalo-neovenezianas.

Tadeu Spilere