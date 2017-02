Atenção Agricultor de Siderópolis: prazo para renovação dos blocos de notas fiscais encerra final de fevereiro 

Os produtores rurais de Siderópolis têm até o dia 24 de fevereiro para devolver os blocos de notas fiscais não utilizadas em 2016. O prazo, que encerraria dia 31 de janeiro, foi prorrogado.

A prestação de contas é uma condição básica para manter o cadastro ativo, o que permite ao agricultor obter novas notas fiscais de produtor. Para o município, a regularização é de fundamental importância já que o documento integra a formação do índice do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), responsável direto pela arrecadação da parte do ICMS que retorna a Siderópolis.

Simone Costa| Fotos: Eduardo Scussel