PP assume secretaria de Estado com o sim de Comin

O convite do governador Raimundo Colombo (PSD) para que o Partido Progressista (PP) faça parte do governo catarinense foi aceito oficialmente na manhã desta quarta-feira (21), em audiência no Palácio da Agronômica, em Florianópolis.

Todas as ações foram definidas em conjunto pela executiva do Partido Progressista Estadual e pelas bancadas estadual e federal. Comin recebeu a incumbência de analisar o convite e automaticamente viabilizar a aproximação das siglas. Ele disse sim após ouvir lideranças do partido e assume a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. A posse está prevista para o dia 9 de janeiro.

A decisão foi comunicada em reunião no gabinete do parlamentar na Alesc ao presidente estadual do Partido Progressista (PP), deputado federal Esperidião Amin, ao vice Aldo Rosa e às bancadas federal e estadual.

Com este gesto, Comin garante espaço na Assembleia Legislativa para a representatividade do Oeste, com a entrada do suplente Altair Silva (PP).

Texto e fotos: Kênia Pacheco