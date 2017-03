Arquiteto, engenheiro, designer ou decorador ? Qual profissional contratar?

Olá querido leitor! O post de hoje ficou bem longo, para compensar a semana passada, em que não nos vimos por aqui! Agora vamos conversar um pouco, acerca de uma dúvida bastante recorrente nos clientes da construção civil e que acaba por lhes deixar bastante inseguros no momento de contratar um serviço, com tantos profissionais disponíveis, qual eu devo contratar? Quem melhor supre as minhas necessidades? Vamos analisar um pouco da história desses profissionais para entender quando e onde, cada um se encaixa em nossas obras.

Com o avanço das tecnologias e da globalização, é obvio que as profissões iriam acompanhar o desenvolvimento, e novas opções iriam surgir, esse foi o caso das profissões da construção civil. No inicio todas as funções eram concentradas apenas no arquiteto, era ele quem planejava, gerenciava, executava e decorava as edificações de qual era encarregado.

Com a Revolução industrial, no século XVIII, as engenharias surgiram apoiando o boom tecnológico e se especializando no como fazer, ou seja, os engenheiros nasceram com a missão de tirar os projetos do papel, e executá-los sustentavelmente, buscando o máximo possível de economia, sem que o projeto inicial deixe de ser seguido e o produto final seja prejudicado.

Nesta época, os produtos produzidos em série ganharam muito destaque, pelo seu preço atrativo e prazo curto de entrega e finalização, fazendo com que a profissão de engenheiro ganhasse muito destaque, chegando em muitos momentos, a ofuscar à arquitetura.

Chegando ao mundo contemporâneo, os projetos personalizados voltaram a merecer destaque, retomando a importância do arquiteto para a construção civil. Além da necessidade de construir residências mais funcionais e confortáveis, distantes da frieza e calculismo da engenharia, executar um mobiliário que adequa-se perfeitamente aos espaços, tirando o máximo de proveito possível do mesmo, deixou de ser luxo para muitos e se tornou necessidade.

Com esse advento dos ambientes internos personalizados, dois novos profissionais apareceram para dirigirem os novos projetos, são eles, o designer de interiores ou mobiliário e o decorador.

O designer de interiores, como o nome sugere, desenha os ambientes internos, especificando as melhores opções para cada cômodo se tornar mais funcional, trabalhando desde a iluminação, ventilação, mobiliário, até, acabamentos como revestimento de piso e forro.

O decorador é o profissional que vem depois e finaliza o ambiente, ele trabalha com a “base pronta” e dá toques de estilo e personalidade ao mesmo, introduzindo objetos de decoração e poucos móveis soltos a ambientação, para torná-la convidativa e aconchegante, de preferencia, respeitando os anseios de seu cliente.

Atualmente, as formações superiores em engenharia e arquitetura são bastante pluralistas, fazendo com o arquiteto receba habilitação para projetar e comandar obras, assim como os engenheiros, bem como os engenheiros, saem da faculdade com habilitação para projetar edifícios e executá-los.

Apesar dessa formação pluralista, ambas as profissões concordam que a maior parte de sua formação é voltada para determinada etapa de obra e que essa complementação deve ser respeitada por ambos, sendo que, atualmente, os conselhos CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) vêm lutando para que determinadas habilitações sejam reconhecidas exclusivamente para o profissional mais bem preparado, e que o outro, receba a pluralidade curricular à quesito de informação e experiência. Segundo o que pregam estas instituições, vamos delinear em quais casos cada profissional deve ser contratado:

ARQUITETO

· Criação de projetos de Arquitetura e Urbanismo: se você pensa em construir ou reformar uma edificação, o arquiteto é o primeiro profissional à ser contatado;

· Arquitetura de interiores: Se você deseja reformar um ambiente e modifica-lo internamente, o arquiteto é o melhor profissional para resolver seus problemas, ele possui atribuição para movimentações estruturais como quebras de paredes e transporte de cargas, diferente do designer de interiores, que deve trabalhar com o ambiente interno, sem modificar sua estrutura;

· Paisagismo: Aquela melhoria no seu jardim, ou a criação do seu espaço de lazer externo, deve ser confiada a este profissional;

· Restauro de edificações históricas: o Arquiteto é o único profissional habilitado a lidar com arquiteturas históricas e tombadas, se você possui um prédio antigo, deveria conversar com um arquiteto antes de qualquer modificação;

· Planejamento Urbano: Todas as modificações e melhorias públicas, deveriam passar pela mãos de arquitetos experientes antes de serem executadas, isso ainda não é uma realidade em nossas obras urbanas, mas, mudanças expressivas tem sido conquistadas.

ENGENHEIRO CIVIL

· Orçamentos e execução de obras: O engenheiro é o profissional que mais recebe conhecimentos em sua formação sobre execução de projetos e em como tirá-los do papel com maestria, converse com um, antes de contratar sua equipe de construção;

· Projetos topográficos: Esses serviços costumam ser contratados pelos arquitetos, no inicio de um projeto arquitetônico, serve para atestar a capacidade estrutural de um terreno (número de pavimentos possíveis, por exemplo) e também as variações de altura no nível do terreno, que podem prejudicar ou evidenciar um projeto, se forem bem utilizadas;

· Projetos complementares: São assim chamados, porque complementam os projetos arquitetônicos. São eles o projeto hidráulico (abastecimento de água), elétrico (abastecimento elétrico), e hidrossanitário (rede de esgotamento sanitário), são normalmente contratados por intermédio do arquiteto que projetou a residência.

· Compatibilização de projetos: É a etapa em que todos os projetos devem ser comparados para que se tenha a certeza de que nenhum problema ocorrerá no momento da construção, como encontros de tubulações elétricas e hidráulicas ocorrerem, por exemplo. O engenheiro é o profissional mais capacitado para realizar esta etapa e normalmente, esta também é solicitada pelo arquiteto que concebeu o projeto.

DESIGNER DE INTERIORES

· Projetos de ambientes internos com modificações NÃO estruturais: Se você tem um ambiente e quer modificá-lo, sem quebra ou construção de paredes, ou troca de tubulações, o designer de interiores pode ser contratado no lugar do arquiteto.

· Projetos de revestimentos: Forros de gesso ou madeira, troca de pisos e azulejos, troca de papéis de parede, tudo isso entra como habilitação de um designer;

· Projetos de mobiliários: Desenho e projeção de mobiliários personalizados, sob medida ou para construção em série, são a principal função do designer de interiores.

(Lembrando que o profissional habilitado em Arquitetura também possui todas estas habilitações e conhecimentos).

DECORADOR

· Menores intervenções: Substituição de mobiliários soltos, como sofás, mesas e cadeira, podem ser atribuídas a este profissional;

· Objetos decorativos: Tornar um ambiente aconchegante por meio da escolha dos adornos corretos é a principal atribuição deste, sendo que se você quer apenas dar uma cara nova, sem muitas modificações a um ambiente, uma consultoria em decoração é o serviço indicado para você.

(Lembrando que o profissional habilitado em desenho de interiores, possui estes conhecimentos e pode exercer estas tarefas, bem como os arquitetos).

Espero poder ter ajudado você a ter certeza sobre qual profissional contratar para cada necessidade, caso ainda lhe reste alguma dúvida sobre qual a escolha mais acertada, converse com um desses profissionais e solicite que ele explique as funções de forma ética, ele não se negará a sanar suas duvidas e lhe indicar alguém capacitado para realizar suas obras. Uma ótima semana a todos!