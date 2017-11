Após posse, Executiva do PMDB de Nova Veneza planeja novas filiações

Nova Executiva do partido tomou posse no último dia 19.

O presidente e vereador do PMDB Claiton Zanzi, foi empossado presidente, ao lado do vice Arlei Figueiredo, do secretário Alberto Ranacoski, o Betão, e do tesoureiro Túlio Figueiredo e demais membros.

O partido definiu o dia 15 de dezembro para realizar uma grande confraternização com os filiados no Centro Comunitário da Vila São José.

“Entre os assuntos discutimos uma campanha para novas filiações, e acertamos que cada membro da Executiva vai trazer novas pessoas para realizar um grande ato neste dia”, coloca Zanzi.

Buscando se reerguer depois da disputa da convenção, o PMDB de Nova Veneza está acostumado a conviver com divergências ao longo dos últimos anos.

No entanto, o partido aguarda o processo de expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere para encaminhar ao Conselho de Ética. “Vamos seguir um caminho, e quem não quiser seguir vai ficar para trás. Existe um processo de expulsão que está nas mãos do ex-presidente da sigla. Estamos solicitando para encaminhar ao Conselho de Ética”, revela Zanzi.

Ele adianta que vai respeitar todos os prazos legais para a defesa do ex-vereador e, aguarda a documentação, que deverá ser entregue pelo colega vereador Carlos Eduardo Ghislandi, o Dado. “Quando receber vou dar celeridade, até porque não sou eu quem decido o processo. Pela data, acreditamos que possa ficar para o ano que vem, mas depende do Conselho de Ética, que vai notificar o ex-vereador para se defender”, explica.

Willians Biehl