Após perseguição Gol furtado em Criciúma é recuperado pela PM em Nova Veneza

Ação aconteceu por volta das 17h desta sexta-feira, 21.

Com informação sobre um VW Gol furtado no início da tarde desta sexta-feira no bairro Vila Zuleima em Criciúma, uma guarnição da Polícia Militar de Nova Veneza acabou cruzando com o carro furtado na rodovia Giácomo Destro, no bairro Picadão em Nova Veneza.

Os militares imediatamente iniciaram perseguição ao veículo, que acabou sendo abandonado no bairro Bortolotto em Nova Veneza.

Logo após abandonar o automóvel, Ronchi acabou se embrenhando em um mato próximo. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento ele não foi encontrado.

Willians Biehl