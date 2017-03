Após dificuldade nas ligações, Tim resolve problema e promete instalar rede 4G em Nova Veneza

No final da última semana, usuários haviam reportado dificuldade durante as ligações.

Após usuários da operadora de telefonia móvel Tim em Nova Veneza, terem relatado dificuldades ao realizarem ligações, a empresa enviou técnicos até a torre que atende os usuários da área central do município e arredores, para identificar e sanar o problema, que foi resolvido no mesmo dia. Em nota enviada ao Portal Veneza, a empresa ainda se comprometeu que em até três meses, irá disponibilizar o serviço de rede 4G nas torres do município.

Confira a nota na íntegra

“Na sexta-feira, 03/03, a TIM executou uma vistoria na estação de Nova Veneza e identificou uma possibilidade de melhoria na rede para solucionar a demanda levantada pelo Portal Veneza. No mesmo dia, esta alteração foi realizada.

A operadora complementa que, além da rede 3G, a TIM ativará o serviço 4G na cidade, que já existe em uma das duas torres previstas, de forma experimental. Desta forma, os clientes TIM das regiões de São Bento Baixo e Mãe Luzia já podem usar e experimentar a nova tecnologia. A segunda torre 4G deverá receber a melhoria a partir de Julho de 2017.

A empresa reforça que tem a satisfação dos seus clientes como prioridade estratégica e investe constantemente na melhoria da qualidade dos serviços e atendimento em todo o Brasil. Uma prova desse compromisso é o investimento de R$12 bilhões destinados para a operação brasileira no triênio que vai até 2019, com foco em infraestrutura de rede.”

Willians Biehl