Agentes Comunitários e de Combate às Endemias poderão ganhar incentivo adicional em 2017

Espécie de 14º salário está previsto em lei federal.

Após mobilização de agentes de Nova Veneza, com apoio do vereador, Aroldo Frigo Júnior (PSDB), os Agentes Comunitários e de Combate às Endemias do município poderão ganhar um incentivo adicional a partir de 2017, conhecido também por 14º salário. Trata-se de um recurso previsto na Lei Federal 12.944/2014.

Uma reunião foi realizada com o Conselho Municipal da Saúde, entre o vereador; o futuro consultor de Saúde de Nova Veneza, Adjalma Mastella; e a agente comunitária de saúde, Luana da Silva Alexandre.

“Descobrimos que existe um incentivo adicional do Governo Federal que não foi nos repassado até hoje. Procuramos o vereador Aroldo pra que ele investigasse o caso e nos ajudasse a tomar um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, para que pudéssemos receber esse recurso a partir do ano que vem”, conta Luana.

Frigo Júnior ainda explica que o encontro envolveu o Conselho Municipal da Saúde porque é o grupo que delibera sobre a utilização do dinheiro do Fundo Municipal da Saúde. “De prontidão, o Mastella afirmou que em 2017 iremos distribuir de forma integral aos agentes esse incentivo federal. E como garantia, uma representante das agentes de saúde fará parte desse Conselho, onde será deliberado sobre este assunto no ano que vem”, argumenta.

Os profissionais acreditam que o recurso é importante para contribuir com o trabalho e qualificação do dia-a-dia dos agentes em Nova Veneza. “E também como estímulo para termos cada vez mais vontade de trabalhar”, finaliza.

Francine Ferreira