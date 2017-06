13ª Festa da Gastronomia é aberta oficialmente

“Viva Nova Veneza” foram as palavras que abriram a 13ª Festa da Gastronomia Típica Italiana nessa quinta-feira, 15, no Coreto da Praça Humberto Bortoluzzi com a presença de autoridades e queima de fogos. A expectativa é reunir cerca de 100 mil pessoas durante os três dias de festa, os pontos altos são o Carnevale di Venezia e o desfile das famílias Saga dos Valentes.

Entre as autoridades presentes, que antes se reuniram na Câmara de Vereadores para homenagear ex-prefeitos do município, estavam senadores da República, Dalírio Beber, Paulo Bauer, os deputados federais, estaduais, além do secretário de estado de Turismo, Esporte e Cultura e o vice-governador Eduardo Pinho Moreira que assinaram o convênio no valor de R$ 80 mil e destacou a importância da festa.

“Tenho grande proximidade com a história de Nova Veneza. Eu já estive aqui inúmeras vezes. Em 1891, quando as 400 famílias italianas vieram para esta cidade, enfrentando as dificuldades que a história mostrou, no meio delas estava à família Amboni, que era a família de minha bisavô. Essa cidade faz parte de minhas raízes. Parabéns ao município pela organização da 13ª Festa da Gastronomia Típica Italiana”.

O prefeito Rogério Frigo agradeceu o prestígio de toda a classe política e da população de Nova Veneza e região Sul do estado na abertura do evento. “É um orgulho poder voltar e promover mais um evento que iniciamos no início do nosso primeiro mandato. A Festa da Gastronomia esta consolidada e o Poder Público a cada ano precisa investir para receber os nossos neovenezianos, visitantes e turistas. Estamos muito bem preparados para atender a todos com uma excelente gastronomia no Parque de Eventos e em nossos restaurantes. Convido a todos que venham prestigiar desse grande festival gastronômico e cultural do Sul de Santa Catarina. E viva Nova Veneza”, comentou o gestor ao declarar a aberto o evento.

Programação

Nesta sexta-feira, dia 16, a abertura da praça de alimentação será às 18h com uma variada diversidade de produtos e comida típica. Às 19h, a abertura da noite com as Soberanas, Embaixatrizes e Carnevale di Venezia na festa. O tenor italiano se apresenta no palco principal, às 19h30 e a partir das 20h30 show com a Banda Trevio, Nando Rocha e Nogueira e Banda Storehouse com cover do Creedence. Já paralelo ao evento, o show nacional com Wesley Safadão,às 20h30 com a participação das duplas Neguinho & Emanuel e Brenno & Edu.

Confira aqui a programação completa da Festa da Gastronomia 2017

Cris Freitas com edição de Willians Biehl