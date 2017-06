14/06 – QUARTA FEIRA

13h30 – Seminário Municipal de Arroz Irrigado.

Temática: Manejo da Fertilidade do Solo

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Veneza

19h30 – Abertura da Noite com as Soberanas, Embaixatrizes e Carnevale di Venezia – Teatro

19h30 – Tertúlia Livre – Responsável MTG/SC e 6ª Região Tradicionalista – Teatro Municipal

21h30 – As Meninas da Sanfona – Palazzo Delle Acque

22h – Show Baile com João Luiz Correia – Palazzo Delle Acque

15/06 – QUINTA FEIRA (FERIADO)

9h – Santa Missa em Homenagem aos 126 Anos de Colonização e 59 Anos de Emancipação / Procissão de Corpus Christi – Matriz São Marcos

14h – Apresentação do Coral Os Pequenos Peregrinos – Coreto

15h – Apresentação do Coral Infanto Juvenil Colégio São Bento de Criciúma – Coreto

13h30 – Espaço GOSPEL, com momentos de louvor, adoração e teatro – Teatro Municipal

Abertura com Comunidade Cristã Casa de Oração de Nova Veneza

Ministração e Adoração Com o Pastor e Cantor Gospel Lucas Alexandre

Apresentação da Igreja MC2 Louvor e Teatro de Nova Veneza

Apresentação Grupo de Louvor Igreja Dádiva de Forquilhinha

Apresentação do Cantor Gospel Juan Pablo

CENJ Teatro e Louvor de Morro da Fumaça

16h – Trem de Ferro – Coreto

17h – Corte do Bolo em comemoração aos 126 Anos de Colonização – Praça Humberto Bortoluzzi

18h30 – Sessão Solene de Homenagem – Câmara de Vereadores

19h30 – Banda Municipal de Blumenau – Coreto

20h30 – Abertura Oficial da 13ª Festa da Gastronomia Típica Italiana – Coreto

21h – No Coreto da Praça Show com as Bandas:

Relicário

Bipolares

Vira Latas

21h15 – Apresentação da Cantora de Jazz Semiramis Gorini e Mistura Fina, apresentação do Tenor Italiano Claudio Matioli – Teatro Municipal

16/06 – SEXTA FEIRA

18h – Abertura da Praça de Alimentação

19h – Abertura da Noite com as Soberanas, Embaixatrizes e Carnevale di Venezia na Festa

19h30 – Apresentação do Tenor Italiano Claudio Matioli – Palco Principal

20h – Apresentação da Camerata di Venezia – Teatro

20h30 – Show com a Banda TREVO – Palco Principal

21h45 – Show com Nando Rocha e Nogueira – Palco Principal

23h – Show com a Banda Storehouse – Cover Creedence – Palco Principal

16/06 – PARALELO A FESTA SHOW COM WESLEY SAFADÃO, A PARTIR DAS 21H30 (ESTÁDIO MUNICIPAL DARCI MARINI) COM PARTICIPAÇÃO DOS NEOVENEZIANOS NEGUINHO E EMANUEL E BRENO E EDU

17/06 – SÁBADO

9h – Corrida Rústica

10h – Abertura da Praça de Alimentação

12h – Grupo Musical Eco di Venessia, parada das Soberanas, Embaixatrizes e Carnevale di Venezia passando pela Festa

12h – Show com Dallas – Palco Principal

13h30 – Apresentação do Curta A Bailarina e, Peça Teatral Para Contar Estrelas do Cirquinho do Revirado e História da Imigração Italiana – Teatro Municipal

14h – Baile da Terceira Idade com Redenção Nativa – Palazzo Delle Acque

14h – Apresentações Artístico Culturais – Palco Alternativo

– G.F. Ítalo Brasileiro Nova Veneza

– G.F Irmefrom de Forquilhinha

– Academia Musete de Balet

– Grupo Mult Style – Multiplicando Talentos – Criciúma

14h – Show com Talki’n Blues – Coreto

18h30 – Concentração do Carnevale di Venezia com Mistura Fina – Coreto

20h – Desfile do Carnevale di Venezia com Altas Horas – Coreto

21h – Chegada do Carnevale di Venezia na Festa REMEMBER ORQUESTRA – Palco Principal

22h – Show com o Cantor CRISTIANO NICHELLI – Palco Principal

22h – Show com A Banda Alquimia – Coreto

23h45 – Show com a Banda NOSSO TEMPO – Palco Principal

18/06 – DOMINGO

10h – Desfile das Famílias – Saga dos Valentes

11h – Abertura da Praça de Alimentação

12h – Apresentação do Grupo Musical ECO DI VENESSIA – Palco Principal

14h – Apresentações Artístico Culturais – Palco Alternativo

G.F. Ítalo Brasileiro Nova Veneza

G.F. Orzel Bialy – Criciúma

14h – Show com Mistura Fina – Coreto

13h30 – Apresentação do Curta A Bailarina – Teatro Municipal

15h30 – Apresentação do Grupo Musical Cicole e Ciacole de Turvo – Coreto

15h – Apresentação Talentos The Voice Kids – Biel Gava e Carol Passos e

Juan Pablo, do Programa Raul Gil – Palco Principal

17h – Show com a Dupla BRENNO E EDU – Palco Principal

18h30 – Escolha da Rainha e Princesas para a 14ª Festa da Gastronomia Típica Italiana – Palco Principal

20h30 – Show com NEGUINHO E EMANUEL – Palco Principal

22h30 – Show com a Banda MATUSA – Palco Principal

24h – Encerramento

Dias 17 e 18 – Pés na Fita / Cabeça na Escola – Mult Slackline

Exposições Artísticas no Palazzo Delle Acque

Exposição de Fotográfica Olhares de Nova Veneza (Fotógrafos: Andersom Machado, Jose Luiz Ronconi, Milton Ostetto)