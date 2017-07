Yasmin Brunet estrela campanha da My.f.t.

Para sua campanha de Verão 2018, a marca MyFavoriteThing(s), da La Moda, desembarca no distrito mais cosmopolita de Nova York: Manhattan. A ilha que abriga os principais hotspots da Big Apple, além de ser ícone de diversas séries e filmes que falam sobre o universo da moda, compõe o cenário do shooting exclusivo protagonizado pela modelo e atriz Yasmin Brunet. Nome de peso no mundo fashion – e fora dele –, Yasmin posa para as lentes de Tavinho Costa, iluminando as movimentadas avenidas e impressionantes construções da cidade com os looks da nova coleção da marca.

Com styling de Felipe Veloso, a campanha marca um momento mais maduro da mulher My.f.t. – contemporânea, sempre conectada, mas que não abre mão de viver experiências de um jeito livre e despretensioso. Conhecida internacionalmente por sua beleza e personalidade marcante, Yasmin traduz o mood descontraído e irreverente da temporada, reforçando a versatilidade das peças da My.f.t. e sua sinergia com os mais diferentes ambientes.

Repleto de novidades, o Verão 18 da marca apresenta peças com tendências sob releituras nada óbvias, partindo dos desejos de moda da mulher moderna. Divididas em ocasiões de uso, como day by day, sport casual, work, sunset e night, a produção de moda mostra a versatilidade do mix de produtos, que vai do encontro incrível àquela festa inesquecível, com lookssurpreendentes e descomplicados.

Todas as composições fotografadas estarão à venda no e-commerce da marca – que está com o preview Verão 18 já disponível – e em mais de 600 lojas multimarcas em todas as regiões do Brasil.

Ficha técnica

:: Marca: MyFavoriteThing(s)

:: Campanha: Summer 18

:: Modelo: Yasmin Brunet

:: Foto: Tavinho Costa

:: Styling: Felipe Veloso

:: Beleza: Claudio Belizario

:: Film maker: Rafael Edison

:: Making of: Luisa Dale

:: Agência: Gas-br

:: Direção de Arte: Wagner Alves

:: Gestão de Conceito: Giovanni Sartori

:: Produção Executiva/Atendimento: Lili Almada

:: Produção local: Philipp Komarov e Natasha Savko

:: Cliente: Giancarlo Bedin, Priscila Damiani, Felipe Cordeiro e Andressa Piazza

Sobre a MyFavoriteThing(s)

A MyFavoriteThing(s) inspira-se na atual Geração Z – mulheres modernas que estão conectadas com seu mundo 100% do tempo, acreditam no poder da colaboração, têm necessidade de reconhecimento e pensam que luxo é expressar sua individualidade, seu estilo e, para tanto, ter novidades sempre, de modo rápido e acessível.

Texto: Press Pass