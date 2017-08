XVIII Rodeio Crioulo Nacional supera expectativas em Nova Veneza

Evento aconteceu no último fim de semana, no CTG Fronteira da Serra.

Depois de três dias de evento, o XVIII Rodeio Crioulo Nacional superou expectativas da organização e transcorreu de forma tranquila em Nova Veneza. O encontro, que aconteceu no CTG Fronteira da Serra no último fim de semana, recebeu 152 equipes, quatro laçadores e 1124 duplas na categoria de laço na parte campeira, além das provas de pai e filho e pai e filha, de rédeas em cinco categorias e de laço a vaca parada em outras quatro categorias.

Conforme o patrão, Edgar Fretta, um grande evento já era esperado por todo o trabalho desenvolvido. “Pela organização e visitas feitas no rodeios dos CTGs vizinhos, das regiões sul, norte e planaltos serranos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E isso se concretizou neste fim de semana. Por isso queremos agradecer a todos que visitaram, principalmente a todos os integrantes do CTG Fronteira da Serra, que sem medir esforços ajudaram na realização deste grande rodeio”, completa.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl