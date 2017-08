XVIII Rodeio Crioulo Nacional acontece neste fim de semana

Evento começa na próxima sexta-feira, 18, no CTG Fronteira da Serra.

A expectativa é grande e todos os frequentadores do CTG Fronteira da Serra, juntamente com seus familiares, estão convidados a participar do XVIII Rodeio Crioulo Nacional, que começa na próxima sexta-feira, 18, e segue até o domingo, 20, em Nova Veneza. Gastronomia, apresentações musicais e competições estão garantidas nos três dias de evento.

De acordo com o patrão do CTG Fronteira da Serra, Edgar Fretta, a expectativa é das melhores possíveis. “O tempo já confirmou que estará firme, nós fizemos visitas para os outros CTGs durante o ano, então o retorno será muito bom. Será uma festa bonita e garantida. Estamos contentes com o andamento do evento”, completa.

Na sexta-feira à noite, a atração musical principal será o baile com Ivonir Machado. Já no sábado, quem animará a festa é será o grupo de vaneira universitária Bem Gaúcho.

Mais informações com o próprio Edgar pelo contato (48) 99154-7730.

Francine Ferreira