Woman Power: Lança Perfume apoia o Outubro Rosa

A marca apresenta linha de gifts especiais com renda revertida para HCB.

Comemorado no mundo todo, o Outubro Rosa ganha cada vez mais importância por traduzir não apenas um período de alerta e conscientização sobre o câncer de mama, mas por tornar-se símbolo da força e superação feminina. E como todo ano, a Lança Perfume se envolve com a proposta, comunicando de forma humanizada seu apoio à causa por meio da moda.

Para 2017, não poderia ser diferente. A marca se uniu ao Hospital de Câncer de Barretos (HCB) – um dos maiores nomes no tratamento de câncer no Brasil – para desenvolver uma linha especial de acessórios: a Woman Power. Composta por estojo, moleskine, caderno, caneca e quatro opções de lenços estampados, a novidade estará à venda com preços a partir de R$27 e lucros revertidos em doações para o Hospital.

A ação, porém, vai além da experiência diferenciada de consumo. A estamparia exclusiva dos lenços da Woman Power é resultado de um delicado trabalho em conjunto com o HCB. A equipe da Lança Perfume dedicou-se a ouvir as histórias de quatro pacientes indicadas pela instituição, resgatando acontecimentos marcantes na vida de cada uma delas – Marcia Girardi, Esterlene Teixeira, Verlange Dummer e Juliana Marchetti. A partir dessas surpreendentes conversas, a marca desenvolveu as quatro estampas, inspiradas nas memórias de cada uma das convidadas.

“Temos vivido intensamente cada edição do Outubro Rosa, pois nós acreditamos que uma marca deve se posicionar. E é exatamente dessa forma que conduzimos a Lança Perfume. A LP é uma marca de alma feminina, construída por uma empresa marcantemente feminina e que tem em seu DNA a expressão da exuberância feminina. Por essa razão, todas as causas que tocam as mulheres, são também as nossas causas”, destaca o CEO da La Moda Giancarlo Luchetta Bedin.

A linha Woman Power pode ser adquirida a partir de um de outubro na loja Online da Lança Perfume, todas as LP Stores e algumas multimarcas autorizadas do Brasil.

Sobre o Hospital de Câncer de Barretos

Com mais de 50 anos de história, o Hospital de Câncer de Barretos é hoje referência no tratamento e prevenção de câncer no Brasil. Atualmente, a instituição conta com mais de 350 médicos que trabalham com exclusividade e em tempo integral na luta contra a doença, além de cerca de 3500 colaboradores de outras áreas. Realizando em média, 6000 atendimentos por dia, o HCB alcança mais de 1750 municípios de 27 estados do país. Os investimentos em construção civil e equipamentos são viabilizados graças a doações de pequenos colaboradores, celebridades e grandes empresários.

Texto: Press Pass Comunicação/Assessoria de Imprensa Lança Perfume