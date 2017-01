De volta para o mundo real!

De volta ao velho quarto,

Reparto com as paredes a solidão!

O sopro do vento,

Assoviando pela janela!

E as notas do desalento,

Perdidas pela mente!

De volta no tempo,

Jogo fora o que já não sei mais!

A razão pela qual ajoelhei,

E não soube mais como orar!

Como cantar,

Ou simplesmente perceber se acabar!

De volta ao velho quarto,

Derrubo uma lágrima!

Que diz tantas palavras,

Que ensurdecem!

Emudecem!

E faz-me enlouquecer!

De volta ao mundo real,

Percebo a guerra!

A esfera que se desfez,

E fez-me perder tudo que existia!

O que queria,

E hoje já não sei mais,

Se foi razão!

Ou pura ilusão!