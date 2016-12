Vizinhos salvam casa de incêndio em Rio Cedro Alto

Fato aconteceu no final da noite dessa quarta-feira, 21, em Rio Cedro Alto.

O Corpo de Bombeiros de Forquilhinha foi acionado por volta das 22h20min dessa quarta-feira, para conter um incêndio em uma residência, localizada próximo à igreja da comunidade de Rio Cedro Alto em Nova Veneza.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o fogo já controlado, pois os vizinhos ao verem as chamas, conseguiram apagar o incêndio com auxílio de mangueiras e água de um aviário próximo. Segundo testemunhas, a moradora não estava em casa no momento, sendo que o fogo acabou consumindo parte de um cômodo de madeira, localizado ao lado da residência, por onde as chamas teriam começado .

A Polícia Militar do município esteve no local para fazer o registro da ocorrência.

Willians Biehl / Foto: Cristiano Pereira Moro