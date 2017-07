Do viver e morrer

Não há no mundo uma definição perfeita de vida e me resta ficar com aquela simplória que diz ser o intervalo entre nascer e morrer. Saímos da barriga das mães, andamos por ai e em algum momento futuro certamente deixamos “o corpitcho “e lá vamos nós.

Se continuamos ou como continuamos é só mais um ingrediente da mais conhecida das dúvidas: “quem somos, de onde viemos e para onde vamos ? “. Religiões e correntes filosóficas tem se de gladiado a milênios, cada uma se achando a dona da verdade e ironicamente muitas vezes matando e morrendo por suas convicções… Este raciocínio ou a falta de um melhor me vem a mente impulsionado por alguns acontecimento recentes dentre eles meu aniversário que ocorreu semana passada e trouxe com ele a marca dos sessenta anos.

Fui agraciado pelo universo com a possibilidade de chegar até aqui em meio a demonstrações de carinho e apreço de tantos, muito mais inclusive do que sou merecedor, seja de meus familiares, dos meus grandes amigos do esporte, dos companheiros de trabalho e de tantos outros com os quais compartilhamos a caminhada terrena e só posso agradecer do fundo da alma.

Foi momento também de reflexão e lembramos tanta coisa pelas quais passamos desde onde a memória alcança e começo a perceber que tudo aquilo de bom e de ruim faz parte do pacote do “nosso filme”…. Já o morrer também bate a nossa porta e a perda precoce desta semana de pessoas conhecidas como a Dona Angélica Magenis, cidadã e mãe exemplar e do Norberto “Nini” Gava, carpinteiro dos melhores, torcedor fervoroso do Metropolitano e do Cruzeiro, pai e esposo amoroso nos mostram que a finitude é uma realidade que embora queiramos não podemos ignorar.

Sendo assim, gente, vamos tentar seguir em frente com serenidade e a certeza do que o que temos é o melhor possível … Conformarmo-nos mais e reclamarmos menos, curtirmos mais um livro, uma música, um filme, uma companhia amorosa, amigos, boa comida e bebida, ver as estrelas, um por do sol, um gol, uma dança… e deixarmos de lado a impressora que engole o papel, o computador que “empaca “,o carro que enguiça, o cachorro barulhento do vizinho, a mentira, a maldade, a dor e a tristeza … valorizar o bom e minimizar o ruim… quem sabe é hora de seguirmos a conhecida frase de que em uma relação com outras pessoas você pode escolher entre “ ter razão ” ou “ ser feliz “, as duas coisas juntas nunca teremos … busquemos então “ sermos felizes” e deixemos o “ ter razão ” de lado… deixemos, um pouco, a vida nos levar … sem planeja-la muito até porque como diz o ditado “O homem planeja e Deus ri… “ nunca teremos tudo e nunca teremos nada … vai que é parte do processo e nascer, viver , morrer, tornar a nascer, progredir sempre … seja mesmo a lei do universo… que assim seja …. Abraço!

DANÇA ! GRANDE ESPETÁCULO !

Tenho acompanhado de perto as atividades do Grupo folclórico Ítalo Brasileiro já há mais de vinte anos, não só pelo vínculo familiar mas como apreciador da nossa manifestação artística mais destacada. Quem se limita a ver uma apresentação como a feita no último domingo no Festival de Dança de Joinville não tem noção que ali estão horas e horas de ensaio em fins de semana e noites madrugada adentro, muita reunião, opinião, discussão, encontros e desencontros, choros e sorrisos, muita busca por melhores acessórios, painéis, adereços, enfim …. é uma imensa batalha do dançarinos, coreógrafos e diretores para buscar a perfeição.

Pois de todas as coreografias que assisti esta última realmente me encantou, não só pela música, cores e estilo de dança mas também pelo ritmo e a capacidade de contar uma “estória festiva de núpcias” além da participação especial é claro dos dois personagens : o cavalo e o fotógrafo ( Machado show …). Foi muito liiiiindo ! Parabéns a todos! Já estamos todos ansiosos pela próxima…!

FUTEBOL DE BASE !

Tenho acompanhado na mídia e em especial nas matérias muito pertinentes do Júnior Bortolotto as iniciativas do Caravaggio E. C. referentes a suas categorias de base em especial a participação dos azuis em torneios destas categorias no Estado de São Paulo.

Acredito que seja o coroamento de um grande trabalho de sua diretoria e em especial do Técnico Evandro. Já em Nova Veneza temos no Darci Marini uma Escolinha comandada pelo Rafael Ecker que conta com o expressivo número de mais de cem crianças.

Pois bem, mas o ponto nevrálgico destas situações é o “ day after “ou seja quando toda esta turma completa seu percurso na formação e busca seus espaços na categoria principal. Ai, realmente a porca torce o rabo … ! Metro e Carava entram nas suas disputas com a obrigação de vencer, com orçamento, estrutura e objetivos que superam muitas equipes profissionais de Santa Catarina e resultado disso qualificam seus planteis de tal maneira que inviabilizam a participação da prata da casa.

É só analisarmos as escalações dos últimos anos para constatarmos que praticamente nenhum nome local consta entre os titulares. Lembro de Campeonatos da Larm onde víamos atletas como os irmãos André e Daniel Dal ssasso Borges, Diego Mondardo, Paulo Romagna, Adilson Locatelli, Fernando Gava entre outros jogavam pelo Metro e nomes como Coruja, Samuel e Guto participam ativamente do Caravaggio.

Penso que buscar entre nossos valores os melhores e dar a eles uma chance é muito salutar tanto para servir de estímulo a quem começa no esporte como para criar um vínculo maior com os torcedores. Pensem nisto!

ESPORTIVIDADES !

Reforçando as matérias do Júnior Bortolotto que realmente são tudo aquilo que precisávamos para divulgar nosso esporte, reforço o convite para todos os desportistas de nossa terra para prestigiarem e participarem de uma grande festa do nosso futsal.

Será realizada na noite desta sexta—feira (28 de julho) as 20 e 30 h no Ginásio de Esportes, a partida de volta da semi-final do Campeonato Regional da LAC – 2017 entre o nosso Oahlacrop e a equipe do Siderópolis.

Na última semana, em Siderópolis tivemos o primeiro jogo que culminou com um incrível empate em zero a zero em uma noite inspirada dos goleiros. Agora quem vencer no tempo normal leva a vaga para a finalíssima e em caso de empate teremos prorrogação com nosso representante jogando pelo empate no tempo extra. Gooooooool !

Já no Municipal de Futebol de Campo teremos no final de semana os jogos de volta das semi-finais com Vila Florença jogando pelo empate contra o Bairro Bortolotto em Nova Veneza e o Unidos Caravaggio precisando da vitória contra o São Bento Alto em Caravaggio.

DICA DA SEMANA !

A dica da semana é musical e visual: trata-se do videoclipe da música “ Annabel “do grupo musical Ye Banished Privateers que pode ser encontrado no youtube no endereço Annabel – official vídeo – napalm records. Nele é narrada através do som mágico que vem ao presente através da concha de um caramujo a vida de Annabel que pertencia a um grupo de piratas a dois séculos atrás e agora como diz a canção “ está debaixo da terra numa sepultura na Geórgia ” … Destaque especial para a interpretação da cantora sueca Magda Andersson. Vale a pena ver e ouvir!