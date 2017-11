8 vitaminas essenciais para quem deseja engravidar

Hoje no Brasil, existem suplementos voltados para a fertilidade

Quando há algum tempo o casal está tentando engravidar e não consegue, pode ser importante a utilização de suplementos que favoreçam a fertilidade.

É comum nos Estados Unidos que as mulheres recorram a esses aliados quando decidem que é hora de ter um filho. E por que suplementos para a fertilidade são tão indicados?

As vitaminas possuem um papel fundamental no bom funcionamento do sistema reprodutivo de homens e mulheres e não apenas favorecem a fertilidade, mas principalmente, no caso das mulheres, podem ajudar no bom desenvolvimento da gestação.

Se a mulher apresenta dificuldades para engravidar, a primeira atitude que deve tomar é a procura por um especialista, que pode indicar um suplemento vitamínico, com a finalidade de regular o funcionamento do organismo e até mesmo, diminuir o tempo de espera para a gravidez.

O portal Trocando Fraldas, voltado especialmente a mulheres que estão na tentativa de uma gestação, explica sobre as principais vitaminas que devem compor a dieta e que podem ser supridas por meio de um suplemento que favorece a fertilidade.

8 vitaminas essenciais para a fertilidade

Vitamina B1 – Também conhecida como tiamina, favorece o bom funcionamento do coração, músculos e sistema nervoso.

Vitamina B12 – Conhecida como riboflavina, age no metabolismo das gorduras e açúcares e favorece a saúde dos olhos, pele e cabelos.

Vitamina B3 – Atua no metabolismo da energia celular e fortalecimento do DNA. Age diretamente na eliminação de toxinas no organismo.

Vitamina D – Age no metabolismo dos carboidratos. É uma vitamina importante no tratamento de problemas como a Endometriose e Síndrome dos Ovários Policísticos.

Vitamina E – É uma aliada da fertilidade em homens e mulheres, melhora a qualidade do muco cervical, o que favorece a fecundação do óvulo.

Vitamina B6 – Essa vitamina equilibra os níveis do hormônio progesterona no organismo e é responsável por uma gestação tranquila e saudável.

Ácido Fólico B9 – Essa vitamina fortalece e aumenta a qualidade dos óvulos e é essencial no preparo do corpo feminino para a gestação.

Vitamina B12 – Mulheres que não ovulam regularmente ou que não conseguem identificar o período fértil encontram nessa vitamina uma importante aliada.

Em caso de tentativa de gravidez, vale considerar a possibilidade da utilização de um suplemento. Converse com um especialista sobre o assunto.

Daiana Barasa