Vindima Goethe inicia hoje e segue até domingo

Colher uvas diretamente dos parreirais e degustar os vinhos e espumantes produzidos nos Vales da Uva Goethe são alguns dos atrativos da 9º Vindima Goethe que inicia nesta quinta, dia 19 de janeiro e segue até domingo, dia 22.

As vinícolas estão preparadas para receber as pessoas com visitações e degustações de vinhos, sucos e frisantes produzidos na região. E para quem quiser conhecer um pouco mais da história de Urussanga, a agência de turismo DS Travel está oferecendo pacotes turísticos que incluem piquenique nos parreirais, almoço e passeios guiados pelo centro histórico e pela cidade.

Uma missa abençoando as “mãos que colhem” será celebrada amanhã em Urussanga, homenageando os produtores de uva e vinho da região. Logo após o evento religioso, a festa segue para a Praça Anita Garibaldi animada pela Orquestra Municipal. Várias atividades culturais vão ocorrer, com o tombo da polenta (feita pelo grupo Amici Della Polenta), a maratona do Goethe, o esmagamento das uvas com os pés e a entrega dos troféus Amigos do Goethe.

Segundo o enólogo da Epagri, Stevan Arcari, neste ano a expectativa é que se colha 500 toneladas de uva Goethe, o que deve gerar em torno de 400 mil garrafas de vinho, espumantes e frisantes. “Este ano temos uma safra de uva, em média, 10% a mais em comparação a outros anos, e 70% maior em relação à anterior. Este ano além da quantidade que vem animando os produtores, a qualidade também é uma aposta”, destaca o enólogo.

Os restaurantes conveniados ao Núcleo de Turismo da ACIU irão oferecer durante estes dias de festa, pratos típicos italianos e também alguma receita feita a base de uva e vinho. A Vindima é um período que celebra a colheita da uva e conseqüentemente o início da produção de vinho. E diversas atrações que valorizam a cultura e a tradição da vinificação estarão acontecendo nesta semana. A programação do evento está disponível neste site.

Vanessa Matiola| Fotos: Henry Goulart