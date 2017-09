Vice-governador garante permanência do SAER em Criciúma 

O secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), João Fabris, esteve em Florianópolis nesta segunda-feira, 11, para tratar de assuntos relevantes da região Sul com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira. Na audiência, a pauta mais importante ficou a cargo da permanência do Serviço Aeropolicial em Criciúma.

De acordo com o vice-governador, a secretaria de Estado da Segurança Pública já está autorizada a estender o contrato de forma emergencial por mais um ano até que seja encaminhada uma nova licitação. “É claro que o helicóptero do SAER vai continuar na região sul. Isso é uma decisão que já foi tomada e autorizamos a secretaria de Segurança Pública estender este contrato”, garantiu o vice-governador.

Para a instalação do serviço em Criciúma, a ADR buscou apoio de empresários que prontamente atenderam e contribuíram para a vinda do SAER em obras emergenciais no hangar que abriga o helicóptero. “Existiu uma união de forças para a vinda do SAER e não seria justo para a região que tirássemos o helicóptero. Este serviço vai continuar sendo prestado na região sul. É uma boa notícia”, acrescentou Moreira.

Comitiva do Sul reforça assuntos importantes para região

A audiência contou com a participação em peso de lideranças da região Sul entre elas, o secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro, o secretário de Articulação Nacional, Acélio Casagrande, o deputado Federal, Ronaldo Benedet, o vereador, Tita Belloli e o gerente Regional de Saúde, Fernando de Fáveri.

Durante a reunião também entraram em pauta discussões como a SC-390 e Rodovia Jorge Lacerda. “Esta união de forças é que vai mostrar o resultado para a população. Estamos juntos buscando alternativas para levar melhorias para a nossa região. O SAER já está garantido e vamos buscar novos projetos”, comentou o secretário Regional João Fabris.

Hospital São Donato agradece empenho

Participaram do encontro ainda, o vice-prefeito de Içara, Sandro Giassi Serafim, e o presidente do Hospital São Donato, Júlio de Luca, que aproveitaram a oportunidade para agradecer o emprenho em solucionar as dívidas do hospital. “O Hospital São Donato é a porta de emergência para muitos municípios da região. Agora podemos dar continuidade aos trabalhos”, salientou de Luca.

Paula Darós