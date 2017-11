Viajar de carro durante as férias

Nem sempre é necessário alugar um carro quando a gente viaja de férias, mas sempre depende do destino escolhido.

Se for, por exemplo, para ir de férias para a serra, a idéia de ir e carro é o mais recomendável, porque é o jeito mais confortável de percorrer a estrada, parar onde quiser para tirar fotos, fazer um stop no caminho para fazer uma refeição naqueles gostosos restaurantes de estrada…

Se for uma viagem mais longa, tipo 20 horas de um destino para o outro, é aconselhável parar no meio do percurso para pernoitar num hotel, porque é necessário esticar as pernas, relaxar, andar um pouco. Depois de um bom descanso e um delicioso café da manhã, continua o percurso até o destino escolhido já com outra energia.

Muitas pessoas preferem viajar de carro ou por terem medo de avião, ou o destino não tem aeroporto ou não gostam viajar em ônibus. E a realidade é que, de carro, é a gente que decide quando começar a viagem, onde parar e por quanto tempo, fora o fato de poder levar o que quiser com a bagagem, porque não tem que controlar quantidade de bolsos e muito menos o peso!

Existem muitas empresas de aluguel de carros no Brasil. Localiza, por exemplo, é uma delas, onde é possível alugar o modelo que mais gostar e que mais se adeque às suas necessidades e quantidade de viajantes que participem da viagem.

Redação Portal Veneza