Vereador é o novo presidente da Associação Estadual de Vereadores do PSDB

Tucano Aroldo Frigo Júnior foi eleito durante convenção da sigla neste fim de semana.

Na convenção estadual de 2017 do PSDB, o vereador tucano de Nova Veneza, Aroldo Frigo Júnior, foi eleito presidente da Associação Estadual de Vereadores do partido. O encontro aconteceu no último sábado, 11, na Grande Florianópolis, e reuniu lideranças políticas de toda Santa Catarina.

Para o vereador, atuar na coordenação de articulação para vereadores pelo PSDB do estado inteiro será um desafio. “Coloquei meu nome à disposição e fui escolhido. Aceitei a oportunidade com muita alegria e entusiasmo, e com certeza, teremos nos próximos dois anos, para o biênio de 2018 a 2019 um grande trabalho a ser feito”, ressaltou.

Além disso, na convenção estadual a sigla reafirmou a presidência do partido em Santa Catarina para o deputado estadual Marcos Vieira. “E foi garantido, também, que teremos candidato ao governo do estado nas eleições de 2018, seja ele o próprio Marcos Vieira, o prefeito de Blumenau Napoleão Bernandes, ou senador Paulo Bauer”, completou Frigo Júnior.

Francine Ferreira