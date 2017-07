O vereador Claiton Zanzi (PMDB) deixou bem claro sua posição quanto à expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

PONTES – No discurso na sessão da Câmara de Vereadores, em São Bento Baixo, o prefeito Rogério Frigo lembrou que construiu 17 pontes de concreto nos dois mandatos anteriores mas não inaugurou nenhuma porque uma delas, duas famílias queriam denominar à ponte. Mediante isso nenhuma foi inaugurada.

BERGAMOTAS – Nesta terça-feira teve sessão “itinerante” em São Bento Baixo. Por falar nestas sessões pelo interior do município, uma delas realizada há uns 20 anos, um morador antigo da localidade levou um “balaio” de bergamotas para a sessão que estava sendo realizada no salão de festas da igreja. Depois da sessão um vereador agradeceu e disse: “ que boa estas bergamotas, o senhor tem muita lá…” O morador não perdeu a piada e lascou: “ sim, elas estavam no chão e damos também para as criações…” Imagine a cena.

PARTIDÁRIO – O figurão Celeste Destro sempre foi muito “partidário”. Ele está no PSDB há alguns anos mas me confidenciou que ainda é apaixonado pelos tempo de PFL. Destro é tão partidário que seu genro é o ex-prefeito Evandro Gava mas sempre votou no candidato de seu partido.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_O Nei Zanelatto, Ico Mathias e mais um grupo de fãs de Adelar Bertussi subiram a serra e foram até a localidade de “Criúva” na fazendo dos Bertussi onde fizeram um gaitaço que está na internet.

_Neste domingo um “grande” nome da música brasileira estave num evento fechado na cidade.

_Eu vou passar noções básicas de português para familiares das queridas Médicas cubanas Ada e Yaneya que estão na cidade. Dois garotos vão morar aqui. O meu trabalho será voluntário e vai ser bacana.

_Quando eu tinha 14 anos fui ao primeiro baile com o já famoso grupo de música sulina “Os Mirins” no Metropolitano Clube, evento organizado por Nicola Gava. Depois de 34 anos voltei a encontrar este grupo que ainda continua fiel a seu estilo com suas animadas vaneiras, rancheiras, xotes, bugios entre outros. O lendário Albino Manique aos 73 anos ainda está na ativa e dedilhando com desenvoltura e talento o teclado de sua “Todeschini”. Foi uma volta ao passado quando este estilo musical era o mais badalado. Sou fã de carteirinha da música sulina.

_Imperdível a palestra no dia 21/08 (segunda-feira) com o brilhante Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

_O “Roba da Ciodi” não tocou aqui mas fez sucesso na Festitália em Blumenau. Valeu.

_O famoso coral Peregrinos da Montanha está com um projeto audacioso de gravar um novo CD e DVD em 2018 quando o grupo vai comemorar 40 anos. Um festival do gênero também está na programação, inclusive com a vinda de grupos italianos. O Idalino José Colombo é o único que está no grupo desde a sua fundação.

NA POLÍTICA

_Foi confirmada pelo Deputado Federal Ronaldo Benedet a verba de R$ 500 mil para a obra da rua coberta na praça.

_O ex-vereador José Luiz Ronconi também usou a tribuna em São Bento Baixo para falar do projeto da revitalização da praça de São Bento Baixo, e da ponte pênsil do Bairro Jardim Florença. Esta ponte tem um belo projeto e arrojado para uma pênsil que vai virar atração turística.

_O coquetel depois da sessão itinerante foi custeado pelos vereadores. O presidente Dalto Bortolotto fez uma “vaquinha” para pagar os salgadinhos e refrigerantes.

_A reunião do PMDB ficou para o dia 02/08, quarta-feira na Câmara de Vereadores. Certamente o clima nesta reunião será quente. Há muita gente querendo desabafar com “correligionários”.

_Quem trabalha com o prefeito Rogério Frigo sabe que ele é exigente e é intolerante com ineficiência. A conversa dele com o dono da empresa Compactar, de Turvo, que fez a “ciclovia” não foi nada amistosa. Frigo depois da bronca pediu que ele se retirasse da prefeitura.

_Recentemente Frigo também pegou algumas pessoas de seu grupo de apoio numa reunião informal que saiu “faísca”.

_O vereador Claiton Zanzi (PMDB) deixou bem claro sua posição quanto à expulsão do ex-vereador Vanderlei Spillere. Disse ele: “se ele não sair, saio eu…”

_Zanzi afirma que não vai ficar num partido dividido deste jeito com alguém no grupo trabalhando para outro partido. Ele é um dos integrantes do conselho de ética.

_Depois de uma certa “calmaria” nos bastidores políticos locais, a possível expulsão do ex-vereador peemedebista Vanderlei Spillere e do processo no Tribunal de Contas contra o ex-prefeito Evandro Gava, esquentou o clima.

_Este processo tramita desde 2015 e se refere a suspeita de irregularidade no abastecimento de caminhões que estavam parados na garagem, inclusive sem pneus. O Tribunal de Contas decidiu encaminhar o assunto ao Ministério Público para apuração.

_O possível dano ao erário público é de R$ 33,2 mil. Se for condenado Gava poderá ficar inelegível por 8 anos.

_Está prevista a inauguração do campo sintético no complexo esportivo para o dia 5 de agosto, sábado, com um jogo inaugural.

_ Não sei qual será a estratégia do ex-vereador Vanderlei Spillere para escapar da expulsão mas certamente ele e seu grupo vão tentar se manter no partido. Virou uma queda de braço de dois grupos.

_O ex-prefeito Edio Minatto (PMDB) foi o que mais bateu nesta tecla e insistiu no pedido de expulsão de Vanderlei Spillere. Minatto acha que este fato poderá mudar a história do partido no município e seu nome volta ao cenário político.