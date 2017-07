Veneza Relojoaria e Ótica abre as portas aliando experiência e produtos de qualidade

Com experiência no ramo, o morador de Criciúma resolveu investir em Nova Veneza. Desde o início de julho ele abriu a Veneza Relojoaria e Ótica.

Depois de trabalhar oito anos praticamente viajando como consultor de vendas na Essilor, empresa multinacional do ramo ótico, o empreendedor Guilherme Vicenti e sua esposa Júlia Nazário Fernandes, resolveram que era hora de ficar próximo da família.

“Essa experiência adquirida ao longo dos anos ajuda muito, pois trabalhamos sempre repassando informações sobre os produtos. Hoje isso agrega valor, pois conseguimos atender melhor o cliente, mostrando o tipo de lente ideal para cada necessidade”, explica Vicenti.

Localizada na Rua Cesare Tibaldeschi, no centro de Nova Veneza, a ótica trabalha com o que há de melhor no mercado. Com dois funcionários, a Veneza Relojoaria e Ótica trabalha também com outros produtos, e tem à disposição a manutenção dos materiais. “A recepção tem sido muito legal, e estamos atingindo as metas. Não fizemos muito barulho na abertura, mas por ser um ramo diferente e pela demanda na cidade acreditamos muito no negócio”, coloca.

João Manoel Neto / Foto: Willians Biehl