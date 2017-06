Vencedores do Clic dos Vales da Uva Goethe recebem premiação

Concurso fotográfico é desenvolvido pela Unesc e parceiros (Foto: Milena Nandi)

A beleza da região dos vinhedos do Sul de Santa Catarina inspirou a criação do Clic dos Vales da Uva Goethe, que na noite desta segunda-feira, 19, premiou os vencedores da edição de 2017 do concurso fotográfico. A entrega da premiação aos primeiros lugares nas categorias Amador e Profissional ocorreu na Unesc. As imagens estarão expostas no Bloco da Reitoria até sexta-feira, 23 . Depois disso, vão passar por municípios como Urussanga e Pedras Grandes.

Na segunda edição do concurso, cada participante selecionado em primeiro lugar recebeu uma diária com acompanhante na Pousada Pedras Rollantes, em Alfredo Wagner, uma caixa de espumantes de uva Goethe e o certificado de participação. Os segundos e terceiros lugares receberam um espumante de uva Goethe e certificado de participação.

Para a pró-reitora de Ensino de Graduação da Unesc, Maria Aparecida Mello, é uma honra para a Universidade poder ajudar no desenvolvimento e divulgação de produtos com a qualidade que os feitos com a uva Goethe têm. “Eles são uma marca forte da nossa região”, afirmou.

Vencedor pelo segundo ano, Júlio Cesar Botelho afirma que o concurso é um incentivo tanto para a arte de fotografar quanto para a divulgação das belezas da região. “Fico muito feliz em ver esta arte sendo divulgada e cada vez mais pessoas participando e mostrando seu talento”. Já o presidente da Associação ProGoethe, Renato Damian, chamou a atenção para a valorização da cultura da região e do produto único desenvolvido nos Vales da Uva Goethe e para a parceria da Unesc, por meio do PIDI (Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e Inovação), que colabora para o crescimento do setor.

Segundo a coordenadora do PIDI, grupo de pesquisa vinculado ao PPGDS (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sócioeconômico da Unesc), Adriana Carvalho Pinto Vieira, a região é muito bonita e o concurso colabora com a divulgação desta área da Indicação de Procedência.

Concurso

As imagens destacaram as belezas dos municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Orleans, Nova Veneza, Içara e Treze de Maio, que compõem a área da IPVUG (Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe). As fotos foram desenvolvidas com elementos ligados ao tema, como paisagens, parreiras, processo produtivo da uva e vinho Goethe, ou patrimônio histórico.

O concurso é desenvolvido por meio do grupo de pesquisa do PIDI (Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e Inovação) da Unesc, com o apoio da Associação ProGoethe, Foto Clube Urussanga, Pousada Pedras Rolantes, Vinícola Urussanga, Vinícola Mazon, Vinícola Trevisol, Vinícola De Nonni e Vinícola Quarezemin.

Confira os vencedores e seus cliques

Categoria Amador

1º Fernando Luigi Padoin Fontanella (Satisfação da colheita)

2º Rafael Honorato Rodrigues (Museu ao ar livre: Princesa Isabel – Orleans)

3º Christian Ayala (Itália e Brasil 140 anos unidos pela vida)

Categoria Profissional

1º Júlio Cesar Botelho (Goethe, apenas sinta)

2º Luís Afonso dos Santos (Cotidiano)

3º Matheus Damian (Lacrima Vitis)

IMPRENSA UNESC| Foto: Milena Nandi