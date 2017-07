Veículos batem de frente em cruzamento de Nova Veneza

Acidente ocorreu por volta das 18h35min desta sexta-feira, 14.

Os dois veículos colidiram frontalmente depois que a motorista de 18 anos, moradora de Forquilhinha que conduzia o VW Gol, acabou pegando a saída errada do cruzamento da rodovia Lírio Rosso com a José Spillere, batendo de frente com o GM Celta conduzido por uma jovem de 26 anos, que mora e seguia em direção ao distrito de Caravaggio.

No acidente uma adolescente de 15 anos que estava no banco do carona do Celta, teve um corte sem gravidade na cabeça. Ela foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha e encaminhada para o Hospital São Marcos de Nova Veneza.

O cruzamento localizado na vila Higino Romagna já foi palco de vários outros acidentes na mesma situação, onde os motoristas confundem a saída correta, e acabam entrando na contramão da rodovia José Spillere. No acidente desta sexta-feira, a situação foi agravada pela falta de iluminação pública. Somente no momento em que se aguardava a chegada da Polícia Rodoviária Estadual para registro do acidente, outros dois motoristas acabaram cometendo o mesmo erro.

Até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual no local, policiais militares de Nova Veneza deram apoio na ocorrência.

Willians Biehl