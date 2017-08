Vampiro assume coordenação de comissão no Codesul

O secretário Luiz Fernando Vampiro assume nesta sexta-feira, 4, a coordenação da Comissão Permanente de Infraestrutura e Logística do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Vampiro foi designado para o cargo pelo governador Raimundo Colombo, que na mesma data assume a presidência do Codesul. A posse acontecerá na reunião do conselho, as 10 horas, na Casa D’Agronômica, em Florianópolis.

Secretário de estado da infraestrutura e deputado estadual licenciado, Luiz Fernando Cardoso integrará a comissão formada por representantes dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A Comissão Permanente trata da Infraestrutura e Logística no âmbito do Codesul, abrangendo os seguintes eixos de trabalho e integração: aéreo, ferroviário, hidroviário, rodoviário e logístico.

“Estamos honrados com a convocação feita pelo governador para auxilia-lo nesta missão. Vamos trabalhar a questão da logística e da infraestrutura de forma integrada nos quatro estados”, disse Vampiro.

CODESUL

O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (CODESUL-BRDE), foi criado, em 1961, através de um convênio entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 1992 o estado do Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho.

Com o objetivo de encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais, com concentração do crescimento no centro do País, o Codesul constitui-se num foro privilegiado à coordenação e à potencialização em torno de questões comuns aos estados-membros, em especial aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração ao Mercosul.

O exercício da Presidência do Conselho, que tem gestão anual, é alternado entre os governadores dos quatro estados-membros. A estrutura administrativa é composta por um Secretário Executivo, nomeado pelo Governador-Presidente, e por quatro Secretários Assistentes, além de corpo técnico e administrativo.

As reuniões do Conselho têm a participação do Diretor-Presidente do BRDE. Como órgãos vinculados, compõem o Codesul Comissões Permanentes e Comissões Técnicas, que trabalham em áreas onde há potencial de integração regional.

Desenvolvem-se, ainda, negociações com a Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa (CRPM), a Xunta da Galícia, Comissão Regional de Comércio Exterior do Nordeste Argentino – Litoral (CRECENEA – Litoral), e o Governo de Québec/Canadá com o objetivo de fortalecer a cooperação com essas entidades.

Júlio Cancellier