Urussanga recebe Apaes da Amrec para seminário

Evento será realizado nesta quarta-feira e faz parte da Semana Estadual de Saúde e Prevenção de Deficiências e da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Urussanga receberá nesta quarta-feira, dia 23, o “II Seminário de Prevenção de Saúde e Prevenção de Deficiências da Região Carbonífera – Prevenir faz a Diferença”. O evento, que será realizado a partir das 8h, no Centro Comunitário da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Urussanga, é uma realização das Apaes da Região Carbonífera e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Urussanga. Serão realizadas duas palestras, a primeira, pela manhã, com o tema “Prevenção Primária” com o Doutor Rui Pilloto e a segunda, na parte da tarde, com o tema “Desenvolvimento Neuropsicomotor Intervenção na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Especial” com o Doutor Francisco Rosa Neto.

“Durante toda esta semana estamos realizando diversas atividades voltadas à conscientização de Prevenção de deficiências e de direitos da pessoa com deficiência. Nossa intenção é de mobilizar a população quanto a necessidade de ações para a prevenção dessas deficiências”, explica a coordenadora regional de saúde e prevenção de deficiências das APAEs da região Carbonífera e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Urussanga, Cristiane D’Acampora Guazzi.

O seminário de quarta-feira tem o objetivo de difundir ações preventivas a respeito das causas das deficiências por meio de informações, orientações e debates. Estão envolvidas as nove Apaes da Região Carbonífera: Urussanga, Morro da Fumaça, Lauro Muller, Cocal do sul, Içara, Criciúma, Siderópolis, Nova Veneza, Forquilhinha. “Já estamos com 530 inscrições realizadas. Contaremos com a participação de profissionais da área de educação, saúde e assistência social, acadêmicos e pesquisadores da área, além da participação de toda a comunidade”, enaltece Cristiane.

Informações e inscrições podem ser realizadas por meio do site ou pelo telefone 3465-1586. Além do seminário, durante toda a semana sertão realizadas panfletagens em todos os municípios da Amrec, além de palestras nas escolas para o nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio.

Programação completa:

7h30 às 8h15: recepção e credenciamento;

8h15 às 8h45: solenidade de abertura;

8h45 às 10h: palestra: “Prevenção Primária” com o doutor Rui Pilotto:

Doutor em genética, graduado em História Natural, professor e coordenador das disciplinas BG-020 Genética Médica, responsável pelo Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínica UFPR, diretor científico da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE);

10h às 10h15: coffee Break;

10h15 às 12h: Continuação da palestra “Prevenção Primária”;

12h às 13h30: almoço;

13h30 às 15h30: palestra: “Desenvolvimento Neuropsicomotor Intervenção na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Especial” com o Doutor Francisco rosa Neto:

Doutor em Medicina do Esporte, mestrado em Deficiência mental e Transtornos de Aprendizagem e especialista em Ciências Morfofuncionais do Esporte;

15h30 às 15h45: coffee break;

15h45 às 17h: continuação da palestra: “Desenvolvimento Neuropsicomotor Intervenção na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Especial”;

17h: encerramento.

Jéssica Pereira